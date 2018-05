Visita in dimore storiche private Veneto

(ANSA)- VENEZIA, 22 MAG - Ville, parchi, castelli, casali veneti Veneto il 27 maggio apriranno le loro porte per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane.In Italia sono 400: "un numero - sottolinea Giacomo di Thiene, presidente Adsi Veneto - in notevole crescita anche grazie al contributo dei proprietari.

E'utile prenotare sul sito www.adsi.it sezione Veneto.Belluno: Villa degli Azzoni Avogadro a S.Giustina;Villa Poli Meneghetti Sammartini a Mare di S.Pietro di Cadore. Padova: Palazzo Ferri; Palazzo Fioravanti Onesti; Villa Pisani Bolognesi a Vescovana; Villa Roberti a Brugine. Rovigo: Villa Molin Avezzù a Fratta.

Venezia: Palazzo Bollani;Palazzo Vendramin dei Carmini; Torre Telemetrica all'Isola di S.Erasmo.Verona:Palazzo Beccherle; Villa Betteloni a S.Pietro in Cariano.Vicenza: Villa Schio a Castelgomberto; Castello di Thiene; Chiesetta di S.Antonio Abate a Costozza; Villa Feriani a Montegalda;Villa Godi a Grumolo delle Abbadesse; Villa Trissino Trettenero a Cricoli. Treviso: Castello di Roncade; Villa Galero a Asolo.