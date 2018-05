Venezia, messa in sicurezza Poveglia

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - L'Isola di Poveglia, nella laguna di Venezia con la sua chiesa, strutture antiche e giardini, saranno messi in sicurezza entro la fine del mese di luglio.

L'Agenzia del Demanio ha infatti avviato la procedura per individuare l'impresa che eseguirà i lavori per prevenire eventuali infortuni e poter destinare il complesso monumentale ad uso pubblico ripristinando una porzione dell'isola che, su richiesta, potrà così essere messa a disposizione per singole manifestazioni ed appuntamenti a carattere sociale. In autunno, invece, l'Agenzia pubblicherà il bando per affidare l'isola di Poveglia in concessione ed avviarne un percorso di recupero unitario e funzionale con cui garantire, al contempo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dello Stato.