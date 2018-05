Medici con fischietti contro aggressioni

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - Fischietti da usare per scongiurare le aggressioni: ne saranno dotati medici, infermieri e personale sanitario dell'Ulss4 'Veneto Orientale' che partecipano al progetto sperimentale dopo che, nel 2017, sono raddoppiate le aggressioni rispetto al 2016, 45 contro 23. Negli ospedali dell'Ulss4 si sono verificate aggressioni verbali, spinte, ma anche schiaffi e pugni, e ad avere la peggio è sempre stato il personale medico e sanitario. Una situazione che non è diversa in ambito nazionale, in ambulatori ed ospedali. Per scongiurare questi rischi, e far partire più velocemente l'allarme in situazioni di pericolose, sono stati così distribuiti 200 fischietti, per un periodo sperimentale di sei mesi, al personale dei Pronto Soccorso di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo; della Psichiatria, del Servizio per le Dipendenze, Centro di Salute Mentale e del Consultorio Familiare di San Donà di Piave e di Portogruaro.