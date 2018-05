Stalking: arrestato uomo nel padovano

(ANSA)-PADOVA, 19 MAG - I carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato un uomo di 46 anni per atti persecutori e violazione di domicilio aggravata, commessi ai danni di una 40enne con cui aveva avuto una relazione, non accettando che fosse finita.I due entrambi separati, avevano iniziato un rapporto sentimentale finito nel 2017.L'uomo però non si è rassegnato ed ha iniziato una serie di atti persecutori e di gelosia, vietando alla donna di frequentare altri uomini.L'ex, poi, la chiamava al telefono a tutte le ore, spesso minacciandola. La donna, impaurita, aveva cambiato le proprie abitudini di vita e si faceva accompagnare nei suoi spostamenti.Tre giorni fa l'epilogo che ha portato all' arresto l'indagato. Al 112 è giunta una telefonata della donna che chiedeva aiuto dopo essersi barricata in camera da letto, mentre dall'altra parte della porta l'ex fidanzato,entrato in casa dopo aver divelto l'inferriata di una delle finestre, continuava a bussare e ad urlare nel tentativo di farsi aprire.

Provvidenziale l'intervento dell'Arma.