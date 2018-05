Zucchero in piazza S.Marco 3 e 4 luglio

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - Dopo sette anni la musica pop-rock torna in Piazza San Marco a Venezia il 3 e 4 luglio, quando Zucchero "Sugar" Fornaciari sarà in concerto con due tappe del tour europeo "The Best Live".

Lo ha annunciato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che, dopo aver consentito lo svolgimento di un festival musicale a San Giuliano (Mestre) a fine luglio, ha messo a disposizione l'area marciana per uno degli artisti pop più conosciuti al mondo per due serate.

L'artista ha aderito anche alla campagna #EnjoyRespectVenezia, promossa dal Comune per la promozione dei comportamenti virtuosi degli ospiti e dei visitatori. I biglietti per le due date in Piazza San Marco, organizzate da F&P Group, sono disponibili dal 18 maggio su Ticketone e a seguire nei punti vendita abituali.