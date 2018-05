Porti: Revedin (Venezia) presidente scali crociere Ue

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - Antonio Revedin, Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale, è stato nominato Presidente del "Cruise and Ferry Port Network", think-tank della Espo (European Sea Ports Organisation) di cui fanno parte i rappresentanti dei maggiori scali europei per crociere e traghetti.

Il network affronta i temi della pianificazione delle infrastrutture, dei servizi per i passeggeri, delle relazioni tra porto e città, dell'ambiente e della security, ponendosi come interlocutore di riferimento rispetto al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea. Il "Cruise and Ferry Port Network" si occupa inoltre di redigere il "codice di buone pratiche" che costituisce un riferimento per le strategie in materia di crociere e traghetti per i porti.

"L'implementazione di corrette strategie di sviluppo del settore crociere e traghetti - afferma Revedin - deve essere costantemente monitorata". (ANSA).