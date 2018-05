Incidente Acciaierie: presidio a Padova

(ANSA) - PADOVA, 18 MAG - C'erano un migliaio di persone oggi davanti alle Acciaierie Venete di Padova, al presidio di solidarietà organizzato dai sindacati del comparto metalmeccanico per i lavoratori feriti nel grave incidente avvenuto domenica scorsa all'interno dello stabilimento. I sindacati hanno chiesto che il MetaSalute (il fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici) copra tutte le spese dei quattro operai feriti non coperte dal servizio sanitario nazionale e che l'azienda garantisca un contributo economico alle loro famiglie.

Il consigliere regionale Piero Ruzzante (LeU) ha annunciato che martedì presenterà una mozione per chiedere più controlli dello Spisal, più formazione per lavoratori e datori di lavoro e l'istituzione di un registro dei "quasi incidenti" senza gravi conseguenze. Conclusa la manifestazione, alcuni delegati sindacali sono andati in ospedale a trovare i famigliari di Marian Bratu, uno dei quattro operai gravemente feriti.