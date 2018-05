Aru,se vinci sullo Zoncolan sei leggenda

(ANSA) - NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO), 18 MAG - "Se penso allo Zoncolan, mi viene in mente la parola leggenda.

Perché quella che affronteremo domani è una salita da leggenda: chi vince su quella cima entra nella leggenda del Giro d'Italia". Così Fabio Aru, alla vigilia dell'attesa tappa che si concluderà sul Monte Zoncolan. "Pensando a questo - afferma il corridore sardo della Uae Emirates - ho ancora più stimoli che mi inducono a dare tutto: domani voglio offrire una bella prestazione. Sarà un test importante per tutti gli uomini di classifica. Su quelle pendenze, infatti, non ci si può certo nascondere".