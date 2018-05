Vino: Veneto, -16,5% vendemmia 2017

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAG - Vendemmia 2017 con produzione in calo per il Veneto, che ha portato a una produzione di 8,5 milioni di ettolitri di vino, -16,5% rispetto al 2016, quantità che conferma comunque la regione in cima alla graduatoria nazionale.

Secondo i dati di Avepa elaborati dalla Statistica Regionale, nel 2017 la superficie del vigneto veneto è cresciuta del +4,8% raggiungendo i 91.350 ettari, di cui 80.255 già in produzione.

Salgono rispetto al 2016 Padova (+7,1%), Venezia (+11,2%) e Treviso (+10,8), con il vitigno 'Glera' del Prosecco a fare da traino (+14,3%).

Dall'analisi dei dati delle Borse Merci delle Camere di Commercio di Verona, Treviso e Padova, si calcola un rialzo medio del prezzo pari al +22,6% per tutte le varietà. Per provincia, Verona evidenzia un +12% netto, mentre sono più consistenti gli aumenti per Treviso (+27,5%) e Padova (+28,5%).

Il prezzo medio per l'intera regione cresce a 0,84 euro/kg.

