Basket: playoff, Cremona-Venezia 72-99

(ANSA) - CREMONA, 17 MAG - La Reyer Venezia vince anche al PalaRadi di Cremona (99-72) e chiude la serie sul 3-0 contro la Vanoli, qualificandosi per le semifinali. Una gara mai veramente nata quella al palazzetto cremonese con Venezia che ha sin dall'inizio ha impresso un ritmo insostenibile per i biancoblù di Sacchetti. La formazione di De Raffaele ben presto ha preso il largo chiudendo già sul +10 il primo parziale (25-15). La Vanoli ha provato a reagire nei secondi 10' trascinata da Darius Johnson Odom ma non è mai veramente riuscita a rientrare in partita. Venezia ha preso il largo arrivando anche al +18.

Distanza di sicurezza che gli ospiti hanno mantenuto per quasi tutto il resto del match. La Vanoli ha avuto l'ultimo sussulto d'orgoglio ad inizio ultimo parziale ma di fatto senza scalfire troppo le certezze di Venezia che ha chiuso sul velluto fino al 99-72. Ora la squadra di De Raffaele siederà comodamente sul divano aspettando l'altra semifinalista che uscirà dalla sfida tra Avellino e Trento.