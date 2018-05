Vino: al via 15/o "Verona Wine Top 2018"

(ANSA) - VERONA, 16 MAG - Parte oggi la 15/a edizione del concorso enologico della Camera di Commercio di Verona, "Verona Wine Top 2018". In due giorni una giuria di esperti e giornalisti degusterà 204 campioni di vini veronesi Doc e Docg presentati da 78 aziende. Novità di quest'anno la presenza nella giuria di ristoratori, che affiancheranno gli enologi di Assoenologi e i giornalisti.

Per Claudio Valente, componente di Giunta della Cciaa "15 anni sono tanti per un concorso enologico che è come i nostri vini rossi importanti, migliora col tempo. La competizione è nata per promuovere una sempre maggior attenzione alla qualità del prodotto, ora con gli anni quella qualità è stata raggiunta e il contest si è trasformato in progetto di promozione e sviluppo. Progetto incentrato soprattutto sulla Guida in quattro lingue dei migliori vini veronesi che sarà distribuita in Italia e all'estero come accade da 15 anni a questa parte".

Verona è la prima provincia esportatrice italiana di vino con un valore di vendite all'estero di 969,7 milioni di euro, il 12% del totale nazionale. Nel 2017 l'export è aumentato del 5% e si è rivolto in prevalenza ai mercati europei. Da segnalare il boom verso gli Stati Uniti che sono diventati il terzo partner commerciale delle cantine. (ANSA).