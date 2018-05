Vino: 16,5 mln per ristrutturare vigneti

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - Ammontano a poco più di 16 milioni e mezzo di euro i contributi a disposizione dei viticoltori del Veneto previsti per il 2019 dalla Giunta regionale del Veneto per riconversione e reimpianto dei vigneti. L'esecutivo veneto ha approvato l'apertura del bando, che ora passa al vaglio della terza commissione consiliare e sarà successivamente pubblicato sul Bur: le imprese interessate avranno tempo sino al prossimo 30 giugno per presentare domanda ad Avepa per accedere al sostegno pubblico per i costi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Lo scorso anno il programma di sostegno regionale ha erogato 12,3 milioni di euro di contributi a 918 imprese, accogliendo tutte le domande.