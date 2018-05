Porto Venezia, 'Fondaco 4.0' per Via della Seta

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - Un "Fondaco 4.0" a Venezia e Porto Marghera per cogliere le opportunità offerte dalla strategia cinese della Nuova Via della Seta e garantire uno sviluppo porto-centrico dello scalo veneziano. È quanto ha annunciato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, partecipando all'incontro "A natural connection for China in Europe", organizzato oggi da Assoporti alla fiera Transport Logistic China di Shanghai.

"Da molto tempo sostengo la visione porto-centrica", ha detto Musolino, secondo cui "sono il consumo e la produzione ad alimentare il commercio che, a sua volta, sostiene e rafforza la logistica". (ANSA).