Ciclismo: Zaia presenta mondiale Mtb

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG - E' stato presentato questa mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del Veneto, il mondiale Mtb Marathon 2018, che, per la categoria Elite (circa 250 atleti di 50 nazioni), si svolgerà sabato 15 settembre ad Auronzo di Cadore. Il percorso misura 113 km, con 4500 metri di dislivello, nella prova maschile e 98 km (con 3.600 metri di dislivello) per quella femminile. A fare da cornice al Mondiale, domenica 16, la 3Epic Mtb Matìrathon, dedicata a 2.999 amatori, che potranno cimentarsi su tre percorsi. "L'evento del Mondiale - ha spiegato il presidente, Luca Zaia -si inserisce in un contesto che ricomprende anche la tappa Tolmezzo-Sappada del Giro d'Italia di quest'anno, i Mondiali di Sci di Cortina 2021 e la candidatura alle Olimpiadi invernali 2026. E' una risposta indiretta a chi si lamenta che la montagna sia dimenticata".