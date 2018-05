Calcio: Verona-Udinese 0-1

(ANSA)-VERONA, 13 MAG - Verona-Udinese 0-1 (0-1). Verona (4-3-3): Nicolas 6, Ferrari 6, Caracciolo 5.5, Vukovic 5.5 (29' st Bearzotti sv), Souprayen 5 (21' st Aarons sv), Romulo 6, Fossati 5.5, Zuculini 5.5 (13'st Danzi 6), Fares 6, Cerci 5.5, Lee 6. (17 Silvestri, 40 Coppola,7 Verde,25 Boldor,30 Matos,33 Kumbulla, 70 Petkovic, 75 Heurtaux, 97 Felicioli). All: Pecchia 5.5. Udinese (3-5-2): Bizzarri 6, Nuytinck 6, Danilo 6, Samir 5.5, Stryger Larsen 6, Barak 6, Behrami 5.5, Hallfredsson 6, Jankto 6 (45'st Lopez sv), De Paul 5.5 (37'st Perica sv),Lasagna 6 (43'st Balic sv).(22 Scuffet,25 Borsellini,11 Zampano,13 Ingelsson,21 Pontisso, 27 Widmer.53 Adnan,97 Pezzella). All: Tudor 6 Arbitro: Calvarese di Teramo 6. Reti:nel pt 19' Barak.

Angoli:5-3 per l'Udinese. Recupero: 1' e 2' Ammoniti: Fossati, Samir, Behrami, Romulo per gioco scorretto. Spettatori: 14.013.

I GOL - 19' pt: traversone dalla destra di Jankto, difesa del Verona ferma e Barak in spaccata manda alle spalle di Nicolas.