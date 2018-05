Rugby:Racing Ko,Leinster vince Champions

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Gli irlandesi del Leinster, la squadra battuta (15-17) un mese fa a Dublino dal Benetton Treviso in un match del Pro14, sono di nuovo campioni d'Europa del rugby. Hanno infatti vinto la Champions battendo il Racing 92 di Parigi per 15-12 nella finale giocata oggi a Bilbao.

Per il Leinster è il quarto titolo continentale dopo quelli del 2009, 2011 e 2012. Ha vinto anche 4 volte la Lega Celtica, quando aveva la denominazione di Pro12.