Pop.Vicenza: sì Gup a 3.500 parti civili

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - Sono state quasi integralmente accolte dal gup Roberto Venditti le istanze di costituzione di parte civile per il troncone bis del processo contro gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza. Si tratta di circa 3.500 persone che hanno avuto accesso al procedimento, con l'esclusione di coloro che avevano già accettato la proposta di transazione della banca a nove euro per azione, rinunciando in questo modo ad ogni altra pretesa. Ora le due tranche di indagine sono state formalmente riunite.