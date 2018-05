Comunali: a Vicenza M5s out

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - Scossa per le elezioni comunali a Vicenza dove il M5s, su decisione del nazionale, rinuncia a candidare l'avv. Francesco Di Bartolo. Curiosa anche la situazione di Bussolengo, nel veronese: qui il centrodestra il 10 giugno si presenta diviso con più liste a sostegno di due candidati. Si tratta di Maria Boscaini, con tre civiche ispirate a Fi, e Claudio Perusi, con l'inedita coppia FdI e Popolo della Famiglia. Curiosità desta Treviso, dove la ex roccaforte della Lega, guidata negli ultimi cinque anni da Giovanni Manildo (Pd) che si ricandida, vede il Carroccio schierare Mario Conte che trova come spalla la lista sostenuta dal tandem Luca Zaia-Giancarlo Gentilini già sindaco 'sceriffo' della città.