Saudita Bahri lancia linea Marghera-Egitto-Golfo

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - La compagnia saudita Bahri Logistics lancia un nuovo servizio regolarere da Porto Marghera per Egitto, Mar Rosso, Golfo Arabico e India. Il viaggio inaugurale verrà effettuato con la motonave Bahri Hofuf, prevista scalare il Terminal MultiService di Marghera il prossimo 24 Maggio. A seguire la motonave Bahri Jazan il 18 Giugno. A darne notizia è l'Agenzia marittima Delta di Genova, che rappresenta Bahri in Italia. La Compagnia Saudita impiegherà sulla rotta alcune delle sue nuove navi Con-Ro, dotate di gru in grado di sollevare colli sino a 210 tonnellate, e predisposte ad accogliere carichi rotabili, contenitori, impiantistica e merci varie.

Il mercato di riferimento verso il quale Bahri si rivolge principalmente è quello dell'export di impiantistica complessa realizzata in Italia ma anche nell'Europa centrale e orientale.

Oltre a Venezia, occasionalmente potranno aggiungersi altri porti dell'Alto Adriatico come Trieste, Monfalcone, Ravenna, nonché porti della penisola Balcanica. (ANSA).