"La conferma di un legame destinato a stringersi tra Lega e 5Stelle proviene da Vicenza e Siena, città chiamate al voto il prossimo 10 giugno. In nessuno dei due comuni i 5 stelle presentano la loro lista alle comunali proprio come avviene in molti altri piccoli e medi comuni. A pensar male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca". Così Riccardo Nencini, segretario del Psi, riferendosi alla mancata presentazione della lista del M5S alle prossime elezioni amministrative, che sarebbe frutto di un accordo tra M5S e Lega.