Export: Cciaa Verona, incontri su 'app'

(ANSA) - VERONA, 11 MAG - La Camera di Commercio di Verona organizza una serie di incontri per spiegare alle imprese come funziona l'applicativo in line per i Certificati d'origine, obbligatori a partire dal primo settembre.

L'ente camerale scaligero, assieme gli altri documenti per l'export, ne ha già emessi 34 mila nel 2017. Nel 2010 erano 11 mila. Infocamere ha elaborato "Cert'o", una piattaforma che consente all'imprenditore di compilare on line la documentazione necessaria per i certificati richiesti. Poi la Cciaa emetterà la documentazione e la invierà via corriere al domicilio dell'impresa. Nel frattempo, i certificati si emettono su appuntamento.

L'ente ha quindi organizzato quattro incontri per spiegare come funziona l'applicativo: tre a Verona e uno a Legnago. Al primo hanno partecipato 100 imprese; per i prossimi due i posti sono esauriti, mentre rimangono posti liberi per l'ultimo incontro che si terrà il prossimo 12 giugno a Verona. (ANSA).