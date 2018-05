Dalla: Vanoni, Biondi e Curreri a Verona

(ANSA) - VERONA, 11 MAG - Ornella Vanoni, Mario Biondi, Gaetano Curreri degli Stadio, sono i nomi dei primi grandi ospiti che parteciperanno al concerto-omaggio dedicato a Lucio Dalla in programma il 2 giugno al teatro Romano di Verona, per il Festival della Bellezza.

Il cast integrale sarà reso noto il 23 maggio. Con la coproduzione di F&P Group, artisti e amici di Lucio ricorderanno quello che è stato un autentico fenomeno della nostra cultura, cantando le sue canzoni più famose, svelando aneddoti e storie inconsuete, tra filmati e foto esclusive.

Grazie alla direzione artistica televisiva di Giampiero Solari, il Festival omaggia un innovatore dell'arte della canzone col suo connubio tra musica e versi, maestro nel raccontare in modo mai scontato con ironia graffiante e tenerezza personaggi ed emozioni straordinarie e quotidiane.