Con Norma alla Fenice Devia lascia scene

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Mariella Devia dirà addio alle scene liriche interpretando il ruolo della protagonista nella Norma di Vincenzo Bellini al Teatro La Fenice di Venezia, in occasione della ripresa del titolo belliniano in programma domenica 13 maggio 2018 ore 19.00 (diretta Rai Radio3), mercoledì 16 maggio ore 19.00 e sabato 19 maggio ore 15.30.

L'allestimento porta la firma dell'artista americana Kara Walker, responsabile artistica di regia, scene e costumi; mentre la direzione musicale è affidata al maestro Riccardo Frizza. In concomitanza con la sua ultima interpretazione di Norma, Mariella Devia riceverà inoltre il premio 'Una vita nella musica 2018'. A proposito del suo addio alle scene, Mariella Devia ha detto "potrò dedicarmi con più costanza all'insegnamento, che considero fondamentale per chi inizia la carriera. Credo che oggi per i giovani sia difficile trovare una guida, non che io creda di possedere la verità assoluta, ma, per quel che posso, cerco di aiutarli e di seguirli".