Tamponamento fra Tir in A4, due feriti

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - Ennesimo tamponamento sulla A4 Venezia-Trieste, con tre Tir coinvolti. Il bilancio è di due feriti, i conducenti di due dei tre messi, che sono stati estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere dei mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto sul tratto fra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste, ed ha richiesto la chiusura temporanea dello svincolo in entrata a San Donà di Piave.

Un mezzo pesante avrebbe tamponato violentemente quello che lo precedeva, e quest'ultimo ha tamponato a sua volta il camion che viaggiava davanti. I tre Tir sono rimasti di traverso, senza ostruire del tutto l'autostrada, a tre corsie di marcia in quel tratto. Il traffico è stato fatto scorrere lentamente sulla corsia di sorpasso, salvo che per una ventina di minuti, il tempo indispensabile per consentire alla gru dei vigili del fuoco di intervenire per disincastrare due veicoli.