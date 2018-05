Forte grandinata nel bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 8 MAG - Una violenta grandinata ha colpito questo pomeriggio parte della provincia bellunese, in particolare l'area di Valle di Cadore, dove prati e strade sono diventati bianchi di ghiaccio come dopo una nevicata. Non si segnalano al momento danni particolari, anche se l'episodio di maltempo, accompagnato dal crollo repentino della temperatura, ha sorpreso gli abitanti per la violenza della precipitazione. I chicchi accumulandosi hanno raggiunto quasi i 10 centimetri di spessore, e dai punti di scolo laterali sono piovuti sulla statale 51 di Alemagna veri e propri ruscelli di ghiaccio.

