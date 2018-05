Donna ferisce marito con coltello

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - Indagini in corso della questura di Venezia sull'accoltellamento da parte di una donna nei confronti del marito che, a dire della prima, l'aveva aggredita. Il fatto è avvenuto in un appartamento a Mestre dove gli agenti di una 'volante' hanno trovato la cucina a soqquadro e numerosi elementi utili per ricostruire quanto avvenuto. Secondo quanto riscontrato, la coppia, aveva avuto un primo litigio al termine del quale l'uomo si è allontanato di casa. La donna, al secondo mese di gravidanza e in cura presso il Centro di Salute Mentale, in stato di agitazione, è stata raggiunta dalla madre per ricevere conforto. Poco dopo si è ripresentato il marito che ha aggredito la donna verbalmente, colpendola con calci e pugni. La moglie ha reagito ferendo alla schiena il marito con un coltello da cucina. Nel frattempo la madre ha chiamato il 118. La coppia è stata trattenuti in ospedale: la donna in osservazione, mentre l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Non ancora accertate le rispettive responsabilità.