Sicurezza lavoro: protocollo Eni-FS

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAG - Eni e Ferrovie dello Stato hanno sottoscritto un memorandum d'intesa sulla sicurezza dei lavori in appalto. La scelta di Venezia per la firma di un accordo con valenza nazionale è stata spiegata con il collegamento alla complessità dei business di Eni sulla città, a partire dalla raffineria, la più antica in Italia risalendo al 1926, che sta vivendo una fase di trasformazione. Per Mauro Ghirardi, direttore centrale delle risorse umane di FS "guardiamo ad Eni come a un modello di best practices, perché ha numeri di infortuni molto minori dei nostri anche se, in Ferrovie dello Stato, abbiamo fatto un grande lavoro e li abbiamo ridotti di molto". Per Giovanni Milani, direttore salute, sicurezza, ambiente e qualità di Eni, "è un protocollo veramente importante per tutti noi, perché la sicurezza è uno degli elementi fondamentali del nostro modo di fare business. In dieci anni abbiamo ridotto di oltre 90% gli infortuni, oggi pari a uno ogni cinque milioni di ore di lavoro". (ANSA).