Bellomo, il 6 luglio udienza a Piacenza

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAG - E' fissata per il 6 luglio davanti al Tribunale di Piacenza l'udienza preliminare per l'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo e per il pm di Rovigo, sospeso dal ruolo, Davide Nalin.

La Procura piacentina, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, accusa i due magistrati di stalking e lesioni personali gravi. L'inchiesta nasce dall'esposto del padre di una 32enne piacentina per denunciare i comportamenti durante la partecipazione alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'. La giovane donna sarebbe stata insultata, minacciata e sottoposta a interrogatori di vario genere, anche incrociati, sulla precedente vita sessuale, con la richiesta di predisporre una tabella con indicazione di luoghi, frequenza e modalità. Difesa dall'avvocato Franco Livera, probabilmente si costituirà parte civile. (ANSA).