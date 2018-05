Incidenti stradali:2 morte nel bellunese

(ANSA) - BELLUNO, 6 MAG - Due anziane sono morte in un incidente stradale sul Ponte Cadore - SS 51 di Alemagna - che cha portato al parziale blocco della viabilità. Nella collisione tra due auto sono rimasti feriti anche una terza donna e un bambino. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le due donne, che viaggiavano a bordo di un'auto Peugeot, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del Suem 118, il medico ha dovuto dichiarare la morte di una 70 enne e di una 77 enne entrambe cortinesi. La conducente dell'Audi, finita contro l'altra vettura, che viaggiava con il figlio, residenti a Domegge, sono stati stabilizzati e portati in ospedale dall'elisoccorso e dall'ambulanza. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.