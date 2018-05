Incendi: fiamme in casa abbandonata

(ANSA) - VENEZIA, 6 MAG - Un incendio, di probabile origine dolosa, ha interessato un'abitazione in disuso a Jesolo (Venezia) utilizzata da senza dimora. Le fiamme sono divampate in uno scantinato dove a bruciare sono stati rifiuti e materiale vario accatastato nell'edificio. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni e mettere in sicurezza l'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita.