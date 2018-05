Festa per 60 anni Hotel Cipriani Venezia

(ANSA)- VENEZIA, 5 MAG - Il Belmond Hotel Cipriani di Venezia compie 60 anni. Meta fin dall'apertura, nel 1958, del jet set internazionale, l'hotel 5 stelle, rinnovato nel 2012, deve anche alla strategica posizione alla Giudecca la forza del suo fascino a cui ha ceduto George Clooney, che qui ha celebrato una festa prima delle nozze con Amal. Ma prima di lui, nelle stanze hanno alloggiato, tra gli altri, il presidente Usa Jimmy Carter e quello francese Jacques Chirac, la 'lady' Margareth Thatcher, Paul Mc Cartney, Keith Richards, Lady Diana, oltre a star del cinema come Sophia Loren, Steven Spielberg, Jane Fonda, Harrison Ford, Tom Hanks, Charlize Theron, Cary Grant, Brad Pitt&Angelina Jolie, Liz Taylor&Richard Burton. Un libro dei ricordi pieno di pagine di firme prestigiose e ricco di aneddoti sintetizzato in una mostra con le foto dei vip. La prima è quella del suo cofondatore, quel Giuseppe Cipriani padre dell'Harry's Bar, e che forte delle sue intuizioni coinvolse nel progetto per l'hotel tre nobili sorelle inglesi.