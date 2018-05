Dava lavoro 'in nero', arrestato da Cc

(ANSA) - VICENZA, 5 MAG - Sfruttava sul lavoro suoi connazionali il marocchino arrestato dai carabinieri di Sossano e Campiglia dei Berici, nell'ambito di un servizio contro il lavoro nero e l'immigrazione clandestina. Nella stessa operazione sono stati denunciati sei marocchini perchè clandestini in Italia. In carcere è finito Abdelghani Samid, 36 anni, residente ad Arcole (Verona) che è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un furgone. Nel mezzo c'erano anche i sei clandestini, sprovvisti di documenti, e per questo accompagnati in caserma a Vicenza per essere identificati e fotosegnalati. A quel punto è stato svolto un accertamento,con il supporto dei carabinieri del Lavoro, dal quale è emerso lo stato di clandestinità dei sei stranieri che, hanno riferito, erano stati contattati da Samid per una proposta di lavoro. Samid aveva infatti offerto di lavorare in un allevamento avicolo pattuendo una retribuzione di 5 euro all'ora, ben al di sotto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali o territoriali.