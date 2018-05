Aeroporti: al via volo Venezia-Chicago

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAG - E' decollato il primo volo diretto dall'Aeroporto di Venezia Marco Polo per Chicago O'Hare. La cerimonia è stata accompagnata da un trio swing che si è esibito al gate e, subito dopo le operazioni di imbarco, il Boeing 787-8 Dreamliner della American Airlines è decollato alla volta di Chicago. Come di consueto sono stati coinvolti i vigili del fuoco per il "battesimo" del volo che con idranti colorati hanno 'bagnato' le ali. American ha voluto stupire i passeggeri del volo, i membri del team e dello scalo aggiungendo all'acqua due coloranti alimentari, uno rosso ed uno blu, per un effetto scenografico in perfetto tono con la livrea della compagnia.

"Sono felice di annunciare la partenza del primo volo diretto tra Venezia e Chicago, si tratta di un importante traguardo per American Airlines nel mercato Italiano", ha detto Angelo Camilletti, Manager Sales Southeast Europe di American Airlines.