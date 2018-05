Verona, Gigi Proietti sarà Edmund Kean

(ANSA) - VERONA, 3 MAG - Sarà Gigi Proietti ad inaugurare la 70/a edizione del festival Shakespeariano al Teatro Romano di Verona. L'attore romano curerà la regia "riassumendo" Shakespeare, con l'interpretazione dell'Edmund Kean.

La rassegna fa parte del ricco cartellone dell'Estate Teatrale Veronese, che propone un'articolata serie di appuntamenti di prosa, danza e musica, con 59 serate di spettacolo, 37 al Teatro Romano e 22 in Corte Mercato Vecchio, dal 31 maggio al 15 settembre. Per la prosa (che rappresenta il nucleo storico della manifestazione nata nel 1948) cinque gli spettacoli in cartellone, tre dei quali nell'ambito del 70/o Festival Shakespeariano: Edmund Kean di Raymund FitzSimons con Gigi Proietti che cura anche la regia, Misura per misura di William Shakespeare a firma di Paolo Valerio con Massimo Venturiello, e Shakespeare in love di Lee Hall tratto dal film omonimo di John Madden del 1998 vincitore di sette premi Oscar e di tre Golden Globe.