Venezia, Progetti d'acqua di Renzo Piano

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAG - Sedici progetti di Renzo Piano, da lui stesso selezionati, che raccontano altrettante architetture accomunate dal rapporto con l'elemento acqua. E' il filo conduttore della proposta espositiva della Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, presieduta da Alfredo Bianchini, intitolata "Renzo Piano. Progetti d'acqua", a cura di Fabrizio Gazzarri e che sarà inaugurata il 23 maggio nel Magazzino del Sale, alle Zattere, a Venezia. Grazie al lavoro di messa in scena, progettato e realizzato da Studio Azzurro, il visitatore avrà la possibilità di immergersi in un ambiente visivo e sonoro, un vero e proprio viaggio nelle architetture di Renzo Piano. Il percorso avrà inizio dal progetto realizzato per "Prometeo" di Luigi Nono, nella chiesa di San Lorenzo a Venezia nel 1984, al quale Vedova collaborò per i rapporti luce spazio. Da Venezia il viaggio continuerà in altri luoghi, come Atene, Oslo, Londra, Genova, Parigi, New York per concludersi di nuovo nella città lagunare alla Fondazione Vedova.