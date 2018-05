Bloccato carico avanotti per paesi Asia

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAG - Bloccato all'aeroporto Marco polo di tessera un carico di avanotti della specie 'Anguilla anguilla' europea, in pericolo d'estinzione, che stava per essere portato illegalmente paesi asiatici. Il carico, circa 500 kg di anguille allo stato larvale, distribuiti in oltre 90 colli, è stato fermato della Squadra Operativa "Cites" della Compagnia di Tessera della Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane. La Squadra "Cites" in collaborazione con la Provincia di Treviso, attraverso il Servizio della Polizia Provinciale Ittico Venatoria, ha provveduto a liberare le giovani anguille in vari punti del fiume Sile.