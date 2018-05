Agricoltura: +15% imprese di under 40

(ANSA)- VENEZIA, 3 MAG -Cresce il settore primario in Veneto. Lo dimostrano i numeri diffusi dall'assessorato regionale all' agricoltura relativi alle domande degli 'under 40' di accedere ai finanziamenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.Nei primi 3 anni del ciclo settennale di programmazione il Psr ha finanziato 1100 domande al primo insediamento per 44 mln di euro confermando il trend in aumento sul precedente ciclo di programmazione 2007-2013.Nel 2017 sono in corso di finanziamento 325 domande sulle 419 pervenute, per un totale di 13 mln di euro. Inoltre i 1.100 giovani hanno ricevuto finanziamenti perr altri 56 mln. Attualmente le aziende agricole in Veneto condotte da giovani sono 4200 con un trend in salita negli ultimi 3 anni: 1.338 nel 2014 le nuove imprese agricole di 'under 40',1.479 nel 2015 e 1.765 nel 2016.I contratti di assunzione di 'under 40' nel 2017 sono saliti del 15% (39 mila assunti), specie nel settore enologico ma anche nel settore delle rinnovabili e delle attività legate al turismo e al sociale.