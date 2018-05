Venezia: San Secondo per turismo-cultura

(ANSA) - VENEZIA, 2 MAG - L'Isola di San Secondo a Venezia diventerà uno spazio turistico legato ad aspetti culturali con il contestuale recupero degli edifici e del parco circostante.

L'isola, in passato un convento, poi divenuto un lazzaretto, ed in epoca austriaca utilizzata come polveriera, si trova tra la terraferma e il centro storico ed è ben visibile dal ponte translagunare.

L'Isola di San Secondo è stata presa in concessione dalla società New Fari Srl, che ha vinto il bando emesso dall'Agenzia del Demanio, assieme a quelli per l'aggiudicazione di altri 21 siti dello Stato.

Prossime ad essere aggiudicate, sempre a Venezia, la Batteria Marco Polo, lungo i cosiddetti Murazzi che difendono dall'Adriatico l'isola del Lido, e l'ex caserma della Guardia di finanza in località Alberoni, nella stessa isola.