Persi nel pordenonese, tratti in salvo

(ANSA) - TRIESTE, 2 MAG - Gli operatori del Soccorso Alpino di Maniago sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri per soccorrere due persone rimaste bloccate lungo l'anello escursionistico che tocca il bivacco Dell'Asta, nel comune di Andreis (Pordenone). L'allarme è arrivato in stazione intorno alle 19.30 tramite il NUE 112 allertato dagli stessi due giovani - un ragazzo di 31 anni, di Verona, e una ragazza di 29, di Isola della Scala (Verona) - partiti con l'intenzione di percorrere l'anello completo. L'itinerario escursionistico è considerato per esperti, e inoltre in questa stagione presenta alcuni tratti franati e sconnessi dopo le nevicate dello scorso inverno. Proprio per questo i due giovani si sono trovati in difficoltà dopo aver raggiunto il bivacco e aver compiuto un migliaio di metri di dislivello. L'intervento è stato risolto in serata con l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile che ha raggiunto i ragazzi grazie al GPS e ad un fuoco che avevano acceso per segnalare la loro presenza.