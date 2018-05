Coppia resta chiusa in ascensore 15 ore

(ANSA) - PADOVA, 1 MAG - Una coppia di coniugi è rimasta imprigionata per 15 ore, assieme al proprio cane, nella cabina dell'ascensore di un elegante palazzo di Padova, in Piazza dei Frutti, bloccatosi a causa di un problema tecnico.

L'inconveniente si è verificato la sera di lunedì: i due, residenti al secondo piano, avevano preso l'ascensore assieme al cagnolino per portar fuori i rifiuti. Ma appena partita, la cabina si è fermata. La coppia non aveva con se' un telefono cellulare, e dopo aver premuto senza risultato l'allarme, i due hanno iniziato a chiedere aiuto. Nel palazzo però non c'era nessuno. Sono stati soccorsi solo la mattina del primo maggio dai vigili del fuoco, allertati da una persona che si era recata in uno degli uffici per prendere alcuni documenti.