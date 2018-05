Turismo: 3 voli a settimana Venezia-Seul

(ANSA)- VENEZIA, 1 MAG - Asiana Airlines, il vettore sud coreano basato a Seul e membro di Star Alliance, potenzia il proprio network di lungo raggio con il volo (Mar/Mer/Ven) da Venezia per Seul. Asiana opera la nuova rotta con un moderno B777-200 (300 posti).L'aereo parte alle 10:25 e arriva a Venezia alle 15:05,il volo di ritorno parte alle 16:45 e arriva a Seul alle 10:50 del giorno dopo. Per il presidente di Save Enrico Marchi "il nuovo volo di Asiana Airlines su Seul rappresenta per l'aeroporto di Venezia un ulteriore punto di forza nel quadro della strategia di sviluppo di collegamenti di lungo raggio che ha consentito in questi anni al Marco Polo di diventare il terzo gateway intercontinentale italiano. La nuova linea è particolarmente importante in quanto, attraverso l'hub di Seoul, permette di raggiungere i vasti mercati dell'Estremo Oriente, favorendo gli scambi culturali ed economici con quest'area del mondo particolarmente dinamica".Il nuovo servizio di Asiana è il primo volo di linea da Venezia per l'Estremo Oriente.