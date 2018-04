Premi:'Wine maker of the year' a Bottega

(ANSA)-TREVISO, 30 APR -Sandro Bottega ha avuto a Toronto il premio Riedel Wine Maker of the year da Cambdrige Food&Wine Society.Riconoscimento per "aver incantato gli amanti del vino e dell'arte gastronomica fin dal 1977 in 120 paesi del mondo, grazie alla propria capacità artistica, la qualità,l'energia,la capacità imprenditoriale e la genuinità dei prodotti"."Dedico il premio -rileva Bottega- ai miei genitori e all'azienda che ha sempre lavorato con creatività, passione e umiltà per produrre vini,grappe e liquori nel rispetto dell'ambiente, della qualità, dello stile e del design".Il presidente Veneto Luca Zaia:"quando la qualità si sposa con la ricerca dell' eccellenza,la capacità imprenditoriale con la passione,la genuinità con il rispetto del paesaggio,non si possono che raggiungere grandi traguardi ottenendo riconoscimenti ambìti a livello internazionale.

Complimenti a Sandro Bottega al vertice di un'azienda oggi brand mondiale,per l'ennesimo riconoscimento che testimonia la solidità di una realtà che dà lustro al Veneto".