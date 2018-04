Vendono pesce irregolare, sanzionati

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - I carabinieri di Chioggia hanno elevato una sanzione da 3mila euro ad un commerciante del luogo che vendeva pesce, 20 chili tra orate e branzini già sfilettati, senza la necessaria autorizzazione al trattamento del pescato.

Il valore del pesce, sequestrato, sul mercato era di 200 euro. I militari in precedenza avevano sanzionato un'altro commerciante per il medesimo motivo con una multa da 1.500 euro perché trovato con 4 chili di granchi privi della documentazione relativa alla provenienza. Anche in questo caso il pescato, del valore di 200 euro, è stato sequestrato.