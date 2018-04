Deraglia convoglio tram Padova, 4 feriti

(ANSA) - PADOVA, 28 APR - Un convoglio del tram monorotaia di Padova è deragliato oggi, causando il ferimento lieve di quattro persone, portate precauzionalmente in ospedale. Il tram, per cause ancora da accertare, è uscito dalla propria sede, piegandosi sulla sinistra e finendo in un prato. Al vaglio dei tecnici la causa del deragliamento, avvenuto nei pressi del capolinea del mezzo, della Guizza. Il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, ha detto che l'amministrazione "è vicina ai passeggeri, ai lavoratori e a tutti i cittadini, e cercherà di capire cosa sia successo. Siamo in contatto con l'azienda per capire le cause dell'incidente". "Sappiamo che i sistemi di sicurezza di cui è dotato il mezzo hanno funzionato limitando i danni - ha aggiunto Lorenzoni - Vogliamo rassicurare tutti sulla sicurezza del mezzo, di fronte a singoli episodi: i dati infatti ci dicono che l'incidentalità, calcolata come incidenti per persona chilometro, è molto bassa. Il tram è un mezzo molto sicuro".