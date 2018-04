'Che nome dai alle tue cisti?' a Treviso

(ANSA) - TORINO, 28 APR - 'Che nome dai alle tue cisti?', la campagna nazionale sull'idrosadenite suppurativa, fa tappa sabato 5 maggio a Treviso. Patrocinata da Inversa Onlus, l'associazione fondata nel 2010 da Giusi Pintori, mette a disposizione di chi soffre questa malattia gli esperti della Dermatologia dell'Ulss 2 Marca Trevigiana - Ospedale Ca' Foncello, diretta dal dottor Alessandro Gatti, per una visita gratuita.

"La terapia è complessa, medica e chirurgica - spiega Gatti - L'approccio integrato, con presa in carico del paziente nella sua complessità, garantisce una gestione ottimale di una patologia che condiziona negativamente la qualità di vita di chi ne è affetto. Nuovi farmaci biologici possono essere impiegati nella terapia medica dei casi più difficili, che non rispondono alle terapia cosiddette tradizionali e consentono di controllarla in modo efficace".

Per prenotare una visita gratuita occorre telefonare al numero 392 8077216.(ANSA).