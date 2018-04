Trattore si rovescia, morto 62enne

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - Un agricoltore 62enne è morto questo pomeriggio nel rovesciamento del trattore che stava guidando su un campo tra Mirano e Spinea (Venezia), in un'area a ridosso del Passante. L'uomo, che viveva a Spinea, stava falciando l'erba quando il mezzo agricolo, non di grandi dimensioni, si sarebbe piegato all'improvviso, forse a causa di una buca, capottandosi nel canale di scolo a lato del campo. Il 62enne è stato travolto dal trattore, che l'ha schiacciato nel greto del canale. Dovrà essere accertato se sia deceduto a causa dei traumi riportati nell'incidente o per annegamento.