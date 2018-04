Tamponamento tra tre tir su A4, un morto

(ANSA)- VICENZA, 26 APR - Una persona è morta in un tamponamento tra tre mezzi pesanti sull'autostrada A4, tra i caselli di Vicenza Est e Ovest, poco prima delle gallerie, in direzione Milano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà liberato uno degli autisti dei tir, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici.

Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente che occupava l'ultimo autoarticolato. Illesi gli autisti degli altri due mezzi. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell'autostrada. Il traffico fortemente rallentato scorre al momento su una corsia. Sono ora in corsa le operazioni di recupero dei mezzi. Intervento tuttora in corso. A seguito dell'incidente è stata resa obbligatoria l'uscita al casello di Vicenza est: tutta la viabilità nei pressi del casello di Vicenza Est e viale Annency (tangenziale sud) risulta congestionata e la situazione permarrà almeno per l'intera mattinata.