Fake news-false credenze,incontri Cicap

(ANSA) - PADOVA, 26 APR - Rappresentare una fonte attendibile di informazione scientifica, fornendo ai cittadini gli strumenti necessari per combattere notizie infondate e false credenze.

Nasce con questo duplice scopo la prima edizione di "Viaggio al centro della scienza", la rassegna (9,11,16, 22 e 30 maggio), promossa dalla Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap), che si snoderà per tutto maggio a Padova e vedrà cinque scienziati italiani di fama internazionale, ma con specializzazioni differenti, affrontare i temi caldi del dibattito scientifico odierno: il mercato della salute, la cura della mente, i progressi della genetica, l' esplorazione dello spazio, i cambiamenti climatici. A darne conto saranno il farmacologo Silvio Garattini, lo psichiatra Vittorino Andreoli, il genetista Guido Barbujani, l'astronomo Roberto Ragazzoni e la climatologa Elisa Palazzi.