Padre scappato con bimbi, ricerche

(ANSA) - BOLZANO, 25 APR - Proseguono senza sosta da parte dei carabinieri le ricerche del padre scappato domenica da Bolzano con i due figli di 4 e 2 anni. Jamel Methenni, un cittadino tunisino di 33 anni, è in viaggio con Yassine e Yasmine, un bimbo e una bimba, a bordo del suo furgone Ducato bianco.

Sono numerose le segnalazioni arrivate ai carabinieri, soprattutto dal Nord Italia. In tarda serata una donna pensava di aver riconosciuto l'uomo nella zona di Feltre. Si è alzato così in volo un elicottero del nucleo di Belluno per dare supporto alle pattuglie che hanno controllato un'ampia area, però senza esito.

Methenni, con ogni probabilità, ha trovato appoggio da amici.

Non dispone, infatti, dei documenti dei bambini, che sono rimasti a casa, e avrebbe solo pochi soldi in tasca. Il cellulare risulta staccato da domenica, quando è stato localizzato per l'ultima volta nella zona di Verona.