Porti: Venezia, utile 2017 a 12,7 mln

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - Il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2017, il primo dopo la riforma dell'Ente.

L'anno si è chiuso con un avanzo di amministrazione di oltre 31,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 28,6 del 2016, con un saldo di cassa di oltre 68,4 milioni e un utile di esercizio di oltre 12,7 milioni.

Il raffronto tra entrate e uscite registra un avanzo di parte corrente di oltre 26,9 milioni, pari al 55,03% delle entrate correnti (oltre 48,8 milioni). L'AdSP ha operato con attenzione sul fronte delle economie al fine di recuperare risorse per sostenere nuovi investimenti e per intervenire sull'indebitamento.

Nel corso del 2017 sono stati destinati per investimenti 55,5 milioni, suddivisi tra realizzazione di opere (oltre 49,5 milioni) ed escavo di canali (6 milioni). Il debito consolidato di gruppo è stato ridotto da 160 a 105 milioni, con un abbattimento dell'esposizione del 31%. (ANSA).